Bankinter,-Investition im Blick 25.11.2025 10:03:41

IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bankinter, von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bankinter,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Bankinter,-Aktie an diesem Tag bei 3,15 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 170,989 Bankinter,-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2025 42 966,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,55 EUR belief. Damit wäre die Investition 329,67 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Bankinter, belief sich zuletzt auf 12,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

