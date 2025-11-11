Bankinter Aktie
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Bankinter,-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,49 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Bankinter,-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,351 Bankinter,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bankinter,-Papiers auf 13,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,58 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 81,58 Prozent gleich.
Der Marktwert von Bankinter, betrug jüngst 11,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
