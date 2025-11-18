Bankinter Aktie

WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

Bankinter,-Investment im Blick 18.11.2025 10:03:39

IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bankinter, von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bankinter,-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 165,235 Bankinter,-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (13,40 EUR), wäre die Investition nun 2 214,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 121,41 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Bankinter, betrug jüngst 12,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

