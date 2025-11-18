CIE Automotive Aktie

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

Langfristige Investition 18.11.2025 10:03:39

IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit CIE Automotive SA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das CIE Automotive SA-Papier an diesem Tag bei 23,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,184 CIE Automotive SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CIE Automotive SA-Papiere wären am 17.11.2025 120,50 EUR wert, da der Schlussstand 28,80 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CIE Automotive SA bezifferte sich zuletzt auf 3,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
