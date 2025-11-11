IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CIE Automotive SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CIE Automotive SA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers betrug an diesem Tag 24,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 400,802 CIE Automotive SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 28,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 603,21 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,03 Prozent.

Alle CIE Automotive SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at