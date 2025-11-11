CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Rentabler CIE Automotive SA-Einstieg?
|
11.11.2025 10:03:38
IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CIE Automotive SA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers betrug an diesem Tag 24,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 400,802 CIE Automotive SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 28,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 603,21 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,03 Prozent.
Alle CIE Automotive SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!