IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen CIE Automotive SA-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 15,93 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CIE Automotive SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,277 CIE Automotive SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,21 EUR, da sich der Wert einer CIE Automotive SA-Aktie am 27.10.2025 auf 30,30 EUR belief. Mit einer Performance von +90,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von CIE Automotive SA bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at