IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Indra Sistemas-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 179,856 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 895,68 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Anteils am 05.11.2025 auf 49,46 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 789,57 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Indra Sistemas einen Börsenwert von 8,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at