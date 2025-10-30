IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Indra Sistemas-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Indra Sistemas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,85 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Indra Sistemas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,299 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Indra Sistemas-Papiers auf 49,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 564,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 464,52 Prozent erhöht.

Indra Sistemas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,78 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at