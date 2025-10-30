Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Frühe Investition
|
30.10.2025 10:03:41
IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Indra Sistemas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,85 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Indra Sistemas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,299 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Indra Sistemas-Papiers auf 49,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 564,52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 464,52 Prozent erhöht.
Indra Sistemas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,78 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|IBEX 35-Papier Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: Indra Sistemas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.10.25