IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Inmobiliaria Colonial,-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 5,62 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,794 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 5,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,64 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 8,36 Prozent gleich.

Inmobiliaria Colonial, wurde am Markt mit 3,15 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at