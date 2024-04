IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Red Electrica SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Red Electrica SA-Anteile betrug an diesem Tag 18,55 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investierten, hätten nun 5,391 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.04.2024 auf 15,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,61 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,39 Prozent.

Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich jüngst auf 8,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at