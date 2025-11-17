IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Repsol von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Repsol-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Repsol-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Repsol-Anteile betrug an diesem Tag 13,83 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 723,066 Repsol-Aktien. Die gehaltenen Repsol-Papiere wären am 14.11.2025 12 324,66 EUR wert, da der Schlussstand 17,05 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 23,25 Prozent.

Zuletzt verbuchte Repsol einen Börsenwert von 18,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at