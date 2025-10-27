Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Repsol-Investment im Blick
|
27.10.2025 10:04:55
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Repsol-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Repsol-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 894,101 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Repsol-Anteile wären am 24.10.2025 29 301,74 EUR wert, da der Schlussstand 15,47 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 193,02 Prozent vermehrt.
Repsol war somit zuletzt am Markt 17,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
