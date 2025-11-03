IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Repsol-Aktien gewesen.

Am 03.11.2015 wurde das Repsol-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,621 Repsol-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 216,24 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Papiers am 31.10.2025 auf 15,88 EUR belief. Mit einer Performance von +116,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Repsol eine Marktkapitalisierung von 17,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

