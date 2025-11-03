Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Repsol-Investment im Blick
|
03.11.2025 10:04:18
IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.11.2015 wurde das Repsol-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,621 Repsol-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 216,24 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Papiers am 31.10.2025 auf 15,88 EUR belief. Mit einer Performance von +116,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Repsol eine Marktkapitalisierung von 17,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Repsol S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Repsol S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Repsol S.A.
|15,79
|-0,57%