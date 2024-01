IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repsol-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Repsol-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Repsol-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Repsol-Anteile bei 15,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 658,979 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.01.2024 9 067,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,76 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,32 Prozent.

Alle Repsol-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at