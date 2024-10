IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bankinter,-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.10.2023 wurde das Bankinter,-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bankinter,-Papier bei 5,94 EUR. Bei einem Bankinter,-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 682,935 Bankinter,-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 877,82 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 14.10.2024 auf 7,65 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,78 Prozent.

Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 6,77 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at