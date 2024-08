IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor einem Jahr bedeutet

Am 20.08.2023 wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CIE Automotive SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,98 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 370,645 CIE Automotive SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2024 9 692,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,15 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,08 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für CIE Automotive SA eine Börsenbewertung in Höhe von 3,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at