IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Indra Sistemas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Indra Sistemas-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,21 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hat, hat nun 1 218,769 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.01.2024 16 977,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,93 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +69,77 Prozent.

Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich jüngst auf 2,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at