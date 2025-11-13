IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien gewesen.

Am 13.11.2020 wurde die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an diesem Tag 4,66 EUR wert. Bei einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 214,684 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2025 auf 7,33 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 573,64 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 57,36 Prozent.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at