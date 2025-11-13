MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Lohnendes MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment?
|
13.11.2025 10:04:25
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren eingefahren
Am 13.11.2020 wurde die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an diesem Tag 4,66 EUR wert. Bei einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 214,684 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2025 auf 7,33 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 573,64 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 57,36 Prozent.
MELIA HOTELS INTERNATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!