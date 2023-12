IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr eingebracht

Am 12.12.2022 wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,84 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investierten, hätten nun 372,578 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Naturgy Energy-Anteile wären am 11.12.2023 10 380,03 EUR wert, da der Schlussstand 27,86 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent.

Naturgy Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,02 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at