IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Naturgy Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19,83 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,044 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 133,06 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 24.11.2025 auf 26,38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,06 Prozent gesteigert.

Naturgy Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at