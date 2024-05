IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Naturgy Energy-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,30 EUR. Bei einem Naturgy Energy-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,534 Naturgy Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,59 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 84,59 EUR, was einer negativen Performance von 15,41 Prozent entspricht.

Alle Naturgy Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at