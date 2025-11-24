Repsol Aktie

WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

Lohnender Repsol-Einstieg? 24.11.2025 10:04:16

IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Repsol-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.11.2020 wurde das Repsol-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Repsol-Papier an diesem Tag bei 8,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Repsol-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,683 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Repsol-Aktie auf 15,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,42 EUR wert. Damit wäre die Investition 83,42 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Repsol eine Börsenbewertung in Höhe von 17,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

