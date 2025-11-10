IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sacyr Vallehermoso-Aktie Investoren gebracht.

Sacyr Vallehermoso-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Sacyr Vallehermoso-Papiers betrug an diesem Tag 2,20 EUR. Bei einem Sacyr Vallehermoso-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 542,378 Sacyr Vallehermoso-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 3,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 715,95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,16 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Sacyr Vallehermoso zuletzt 2,91 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at