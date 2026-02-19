IDACORP Aktie
WKN: 916694 / ISIN: US4511071064
|
19.02.2026 12:47:50
IDACORP Sees EPS Growth In FY26 - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, electric utility IDACORP, Inc. (IDA) initiated its earnings guidance for the full year 2026 in a range of $6.25 to $6.45 per share.
The guidance is based on expectation that Idaho Power will use less than $30 million of additional tax credits available under the Idaho regulatory mechanism in 2026. It also assumes normal weather conditions and power supply expenses throughout the year.
In Thursday's pre-market trading, IDA is trading on the NYSE at $142.74, up $1.00 or 0.71 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDACORP Inc.
|
18.02.26
|Ausblick: IDACORP präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu IDACORP Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IDACORP Inc.
|117,00
|0,00%