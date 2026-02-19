IDACORP Sees EPS Growth In FY26 - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, electric utility IDACORP, Inc. (IDA) initiated its earnings guidance for the full year 2026 in a range of $6.25 to $6.45 per share.

The guidance is based on expectation that Idaho Power will use less than $30 million of additional tax credits available under the Idaho regulatory mechanism in 2026. It also assumes normal weather conditions and power supply expenses throughout the year.

In Thursday's pre-market trading, IDA is trading on the NYSE at $142.74, up $1.00 or 0.71 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com