Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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11.09.2026 15:30:00
If I Could Only Buy 1 Quantum Computing Stock, This Would Be It
Quantum computing may seem like a science fiction technology, but it's coming quicker than most realize. While the previous projection for useful quantum computing technology was 2030, several companies have accelerated their timeline to 2029. With that in mind, investors need to pay attention to this industry, as it could have significant impacts in the tech sector.
One of my favorite companies in this space is IonQ (NYSE: IONQ), and if I were limited to one quantum computing company, I think I'd invest in it. While it may be a high-risk pick, the upside is immense, and some of the other competitors may not feel the impact as greatly as IonQ will.
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