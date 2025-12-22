Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|
22.12.2025 08:45:00
If You Own Occidental Petroleum Stock, Take A Look At This Instead
Occidental Petroleum (NYSE: OXY) is a popular oil stock. That's due in part because Warren Buffett's company, Berkshire Hathaway, owns a sizable stake. The conglomerate owns nearly 265 million shares (27% of its outstanding shares) worth $10.5 billion (its seventh-largest position at 3.4% of its investment portfolio). While Occidental Petroleum is a great company, I think investors should take a closer look at ConocoPhillips (NYSE: COP). Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
