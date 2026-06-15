Box Aktie

Box für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043

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15.06.2026 17:00:00

IKEA-Hack: Samla-Box wird zur Haube für den Snapmaker U1

Wer den 3D-Drucker Snapmaker U1 einhausen will, zahlt für die Original-Haube satte 159 Euro – viel billiger ist die Community-Lösung aus einer IKEA-Kiste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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