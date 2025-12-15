Airbnb Aktie

15.12.2025 15:23:21

Illegale Ferienwohnungen: Spanien verhängt hohe Geldstrafe gegen Airbnb

Seit Jahren protestieren in Spanien Menschen gegen Airbnb, da die Plattform für Not und Verteuerung von Wohnungen verantwortlich gemacht wird. Nun verhängt das Land eine Geldstrafe gegen das Unternehmen. Die Summe ist sechsmal so groß wie der Gewinn durch illegale Ferienwohnungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
