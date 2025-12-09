Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Plus

In New York ist am Nachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 25 678,30 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,134 Prozent leichter bei 25 593,67 Punkten, nach 25 627,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 532,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 698,26 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 25 059,81 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 23 839,80 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Stand von 21 440,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 22,42 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,37 Prozent auf 191,71 USD), AppLovin (+ 4,28 Prozent auf 719,31 USD), Airbnb (+ 2,73 Prozent auf 125,35 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,70 Prozent auf 27,97 USD) und Align Technology (+ 2,52 Prozent auf 161,66 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen O Reilly Automotive (-3,81 Prozent auf 94,37 USD), Marvell Technology (-2,97 Prozent auf 89,27 USD), Old Dominion Freight Line (-2,05 Prozent auf 148,57 USD), JDcom (-1,89 Prozent auf 29,36 USD) und T-Mobile US (-1,85 Prozent auf 200,66 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 980 890 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,807 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at