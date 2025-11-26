Alphabet A Aktie
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart
Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent stärker bei 25 083,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,599 Prozent höher bei 25 168,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 018,36 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 078,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 216,95 Punkten erreichte.
NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,54 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 25 358,16 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bei 23 525,29 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 20 922,90 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Autodesk (+ 7,04 Prozent auf 315,16 USD), ASML (+ 4,01 Prozent auf 1 043,41 USD), AppLovin (+ 3,77 Prozent auf 577,00 USD), Marvell Technology (+ 2,95 Prozent auf 85,89 USD) und PDD (+ 2,93 Prozent auf 117,35 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Zscaler (-9,02 Prozent auf 263,60 USD), Workday (-7,29 Prozent auf 216,65 USD), Airbnb (-1,34 Prozent auf 116,97 USD), Fortinet (-0,95 Prozent auf 80,10 USD) und Alphabet A (ex Google) (-0,79 Prozent auf 320,88 USD) unter Druck.
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 877 375 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,831 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,29 Prozent.
