Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 25 668,69 Punkten ab. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,134 Prozent auf 25 593,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 627,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 698,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 532,34 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 059,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 839,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 440,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22,37 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin (+ 5,05 Prozent auf 724,62 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,78 Prozent auf 28,26 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,89 Prozent auf 188,99 USD), Airbnb (+ 2,77 Prozent auf 125,39 USD) und CoStar Group (+ 2,41 Prozent auf 67,93 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen O Reilly Automotive (-3,93 Prozent auf 94,25 USD), Marvell Technology (-3,37 Prozent auf 88,90 USD), Biogen (-2,55 Prozent auf 175,84 USD), Amgen (-2,30 Prozent auf 313,85 USD) und ON Semiconductor (-2,04 Prozent auf 55,23 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 858 474 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,807 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,74 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at