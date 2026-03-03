Zabka Group Registered Shs Aktie
WKN DE: A40S0F / ISIN: LU2910446546
|
03.03.2026 12:03:39
INDEXÄNDERUNG/Aixtron-Aktie wird in Stoxx-600 aufgenommen
(Wiederholung)
DOW JONES--Aixtron steigen in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 auf. Wie der Index-Betreiber Stoxx mitteilte, wird es folgende weitere Änderungen in dem Index geben, die zum Handelsbeginn am 23. März 2026 in Kraft treten.
===
+ STOXX-600
AUFNAHME
- AIXTRON (Deutschland)
- BENEFIT SYSTEMS (Polen)
- CSG A (Niederlande)
- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)
- ING BANK SLASKI BSK (Polen)
- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)
- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)
- TAURON (Polen)
- TECHNOPROBE SPA (Italien)
- VALIANT (Schweiz)
- ZABKA GROUP (Polen)
HERAUSNAHME
- ALTEN (Frankreich)
- AMPLIFON (Italien)
- AMRIZE (Schweiz
- AZELIS GROUP (Belgien)
- EURAZEO (Frankreich)
- GRAFTON GRP (Großbritannien)
- GREGGS (Großbritannien)
- HEXPOL 'B' (Schweden)
- KINNEVIK B (Schweden)
- SOFTCAT (Großbritannien)
- TECAN (Schweiz)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/gos
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 06:03 ET (11:03 GMT)
