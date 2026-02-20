indie Semiconducto a Aktie
WKN DE: A3CSBE / ISIN: US45569U1016
|
20.02.2026 02:27:22
Indie Semiconductor, Inc. Q4 Loss Drops
(RTTNews) - indie Semiconductor, Inc. (INDI) revealed Loss for fourth quarter of -$32.10 million
The company's bottom line came in at -$32.10 million, or -$0.16 per share. This compares with -$32.58 million, or -$0.18 per share, last year.
Revenue held steady at $58.01 million
indie Semiconductor, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$32.10 Mln. vs. -$32.58 Mln. last year. -EPS: -$0.16 vs. -$0.18 last year. -Revenue: $58.01 Mln vs. $58.01 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 52 M To $ 58 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu indie Semiconductor Inc Registered Shs -A-
|
18.02.26
|Ausblick: indie Semiconductor A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: indie Semiconductor A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: indie Semiconductor A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: indie Semiconductor A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu indie Semiconductor Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|indie Semiconductor Inc Registered Shs -A-
|2,89
|-6,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street schließt tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.