Indo Thai Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Indo Thai Securities hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 INR gegenüber 0,090 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 398,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 278,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 55,9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
