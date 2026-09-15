Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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15.09.2026 19:27:38
Inside the sea cucumber smuggling boom
A quiet multimillion‑dollar black market is exploding across the Indian Ocean, driven by one unlikely animal: the sea cucumber.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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