Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
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25.08.2026 19:09:01
Interface CEO Laurel Hurd Sells 7,000 Shares
Laurel Hurd, President & CEO of Interface, Inc. (NASDAQ:TILE) reported a sale of 7,000 shares of common stock on Aug. 24, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($39.09); post-transaction value based on Aug. 24, 2026 market close ($38.27).Interface is a global leader in modular flooring solutions with approximately 3,570 employees and operations spanning multiple continents. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Interface Inc
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23.07.26
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23.04.26
|Erste Schätzungen: Interface zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Interface Inc
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