Ausblick: Interface informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Interface wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,640 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 391,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 375,5 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie, gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at