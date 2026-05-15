Intermap Technologies A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intermap Technologies A ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Intermap Technologies A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intermap Technologies A ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 68,30 Prozent auf 1,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,1 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at