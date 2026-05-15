interspace stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

interspace lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,80 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,62 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at