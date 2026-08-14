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14.08.2026 06:31:29
Invesque präsentierte Quartalsergebnisse
Invesque hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 106,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -2,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,3 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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