Investment-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Chemiekonzerns sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der bestätigte Jahresausblick impliziere aber eine etwas bessere Entwicklung im vierten Quartal als bislang erwartet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:18 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 43,68 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 7,61 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 495 208 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2024 um 4,1 Prozent. Am 26.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 07:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.