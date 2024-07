Investment-Note für Zalando-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach der Telefonkonferenz des Online-Modehändlers About You auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Signale des Branchenkollegen von Zalando seien gemischt gewesen, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf einen starken April und einen schwachen Mai sei ein besserer Juni gefolgt, der aber das April-Niveau nicht erreicht habe. Insgesamt sieht er für Zalando aber einige positive Aspekte wie die Stimmung in Deutschland und die Aussichten bei der aktiven Kundenentwicklung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zalando-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 16:33 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 23,76 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 9,43 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 244 737 Zalando-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 10,8 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2024 / 09:26 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.