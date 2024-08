Investment-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffhersteller habe mittelfristig eine Verschuldungsquote (Nettoverschuldung zum Ebitda) von 1,5 bis 2 in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Jon Bell in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Am Aspekt der Aktienrückkäufe habe sich nichts geändert.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Heidelberg Materials-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:41 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 96,68 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 18,95 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103 351 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Anteilsschein 23,1 Prozent. Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.