Investment-Tipp SAP SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Der Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse, habe gezeigt, wie robust die Walldorfer seien, schrieb Analyst Mohammed Moawalla am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er lobte zudem den deutlich über den Erwartungen liegenden Free Cashflow.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,3 Prozent auf 236,70 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16,18 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 547 405 SAP SE-Aktien. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2025 um 0,2 Prozent. Voraussichtlich am 22.07.2025 wird SAP SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2025 gewähren.

