Investment-Tipp Siemens-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens minimal von 222 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nicholas Green führte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Anlage-Ideen im Kapitalgütersektor für den Rest des Jahres auf. Mit Blick auf Siemens erwartet er 2025 eine Erholung im Bereich Automation und so sieht er eine gute Gelegenheit, um bei der Siemens-Aktie zuzugreifen.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 11:42 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 171,04 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 28,62 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 116 158 Siemens-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 3,5 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

