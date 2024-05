Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel nach Eckzahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern, der am 8. Mai sein komplettes Zahlenwerk vorgelegen wolle, habe bereits vorab Zahlen bekannt gegeben und die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt scheine Henkel beim "Turnaround" gute Fortschritte zu machen.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 16:27 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,5 Prozent auf 78,80 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 3,55 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 020 699 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 10,9 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

