Schwacher Handel: DAX liegt am Dienstagmittag im Minus

Am Dienstag sinkt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 17 700,12 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,793 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,188 Prozent tiefer bei 17 682,78 Punkten, nach 17 716,17 Punkten am Vortag.

Bei 17 701,60 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 643,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 904,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 533,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Wert von 15 578,39 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 17 816,52 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 3,08 Prozent auf 25,47 EUR), RWE (+ 3,01 Prozent auf 31,52 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,47 Prozent auf 228,40 EUR), Henkel vz (+ 1,30 Prozent auf 69,92 EUR) und Sartorius vz (+ 1,21 Prozent auf 351,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Continental (-1,58 Prozent auf 72,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,51 Prozent auf 118,86 EUR), Covestro (-1,42 Prozent auf 48,66 EUR), Porsche (-1,41 Prozent auf 82,58 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,37 Prozent auf 41,83 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 128 508 Aktien gehandelt. Mit 202,327 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at