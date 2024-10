Investmenttipp BMW-Analyse: Barclays Capital verbessert Bewertung der BMW-Aktie auf Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat zwar das Kursziel für BMW angesichts niedrigerer Ergebnisprognosen von 90 auf 80 Euro gesenkt, aber die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Henning Cosman sieht den Sektor in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse generell weniger skeptisch. Zwar kappte er durch die Bank massiv seine Schätzungen nach den jüngsten Gewinnwarnungen. Er lobte aber die in den meisten Fällen hohe Gesamtrendite für Aktionäre. Zu BMW hieß es: "Jeder Vermögenswert hat seinen Preis."/la/ajx





Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BMW-Aktie wies um 16:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 76,70 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,30 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 441 785 BMW-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2024 um 19,2 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 01:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.