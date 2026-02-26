IOI präsentierte Quartalsergebnisse

IOI hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,08 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IOI 0,020 MYR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent auf 3,01 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,97 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at