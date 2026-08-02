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02.08.2026 19:52:31
IonQ vs. Rigetti: Which Quantum Computing Stock Is a Better Buy in 2026?
The quantum computing race is accelerating as firms move from theoretical models to functional hardware. Is IonQ (NYSE:IONQ) or Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) the better buy for your portfolio in 2026?Both companies represent a high-stakes bet on the future of high-performance computing. IonQ focuses on trapped-ion technology to build its systems, while Rigetti specializes in superconducting processors. This comparison evaluates their financial health, strategic growth, and unique risks to help you decide which stock is a more compelling opportunity today.IonQ develops trapped-ion quantum computers and offers cloud access to government, enterprise, and research customers. The company recently completed the acquisition of SkyWater Technology, establishing a domestic semiconductor foundry to bolster its infrastructure. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as revenue heavily depends on a few government entities and cloud partnerships.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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